お笑いタレントのトンツカタン森本（36）が、16日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演し、お笑いを始めるきっかけについて語った。お笑いトリオ「トンツカタン」を今年4月に解散し、ピン芸人として再出発した。的確なツッコミ芸を得意とするが、そのお手本的な存在は「くりぃむしちゅー」上田晋也だという。「僕のルーツとも言える存在」と持ち上げると、上田は「うそなんだよ、こいつ、どうせ…」と、照