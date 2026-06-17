歌手、タレント立花理佐（54）が17日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜へ参列したことを報告した。立花は「お別れしてきました。いまだに言葉がでてこないです。玉緒のお母さん私には芸能界の大先輩でありほんとの母のようでした」と中村さんへの思いを吐露した。続けて「玉緒のお母さん約束通り精一杯生きていきます。見守ってい