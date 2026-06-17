「ファーム・交流戦、ＤｅＮＡ−ヤクルト」（１７日、横須賀スタジアム）ＤｅＮＡに新外国人として加入したヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝前ジャイアンツ＝が、２軍戦・ヤクルト戦（横須賀）で来日初実戦に臨み、「４番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。第１打席は一回１死一塁から二飛。第２打席は四回１死、低めの変化球をとらえるも右飛だった。登場曲は「ドラゴンボールＺ」の主題歌「ＣＨＡ−ＬＡＨＥＡ