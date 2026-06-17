【漫画】本編を読む猫は、環境の変化に敏感な生き物だ。新しい家具や家電を設置するなどして生活環境が少し変わっただけで、いつもとは違う行動を見せることもある。そんな愛猫の姿を猫コミックエッセイ『ネコトラビット』でコミカルに描いたのは、漫画家のコトラさん。コトラさんと一緒に暮らしているのは、サレちゃんとソワちゃんという2匹の猫。共に保護猫である2匹は、それぞれ性格に個性がある。ある日、コトラさんはお