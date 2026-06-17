ひとり身の高齢者は人付き合いで何を心がけるべきか。精神科医の保坂隆さんは「60歳をすぎたら、親戚付き合いや冠婚葬祭など無理して行く必要はない分、本当に大切な人とのお付き合いを深めて行くことだ。ひとり老後の高齢者の人付き合いにふさわしい夏目漱石の名言がある」という――。※本稿は、保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iSt