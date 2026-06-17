2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会部門の第3位は――。▼第1位やっぱり三越は格が違った…｢イタリア展｣炎上で見せた､老舗ブランドを守る｢一流の謝罪文｣の中身▼第2位オスグマが持つ｢ペニスボーン｣とは何か…力で劣るメスが粗暴なオスとの交尾を拒否できるワケ▼第3位鉄棒で突き回し､最後は頭を銃で一撃…腹を割られ左前足をもがれた"クマの死体"が物語る｢人間の恐