大切な人が認知症になったら、どうすればいいのか。認知症専門医の繁田雅弘さんは「どんな言葉をかけるかが重要だ。周りはどうしても『認知症だからわかってない』と決めつけてしまうが、本人にとっても忘れていくというのは大変な恐怖だ」という――。※本稿は、繁田雅弘『認知症になって幸せな人、不幸せな人』（PHP研究所）の一部を抜粋・再編集したものです。■忘れていくのが怖い「忘れていく」というのは、大変な恐怖である