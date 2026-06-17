阪神・岡田彰布オーナー付顧問が１７日の楽天戦（甲子園）のテレビ解説に登場。悩める虎の主砲の待望一発にも、冷静な視線を向けた。試合前時点で６月月間打率１割１分１厘、３打点と打撃不振に陥っていた大山悠輔内野手（３１）が、２回無死一塁から楽天先発・前田の１２４キロのカーブを捉えた。左翼スタンドに突き刺さる８号２ランを放った。虎党も待ちわびた大山の今季甲子園１号。スタンドも大きく沸いたが、岡田顧問は