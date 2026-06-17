１４日（日本時間１５日）のサッカーＷ杯北中米大会日本―オランダ戦の試合中継で、米国・ＷＷＥの人気選手で女子世界王者のリブ・モーガン（３２）が観客席に座っているところが映し出され、話題になった。ＮＨＫ中継で解説の元日本代表ＭＦ本田圭佑が「誰？」と声を上げたことでも関心を集めたが、米国ではリブにつきまとったとして逮捕された男の判決が出て注目されている。カナダのプロレスメディア「ポスト・レスリング」