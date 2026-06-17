日本と国交が断絶している北朝鮮の最先端デパートやモールに、大量の日本製品があるという。なぜなのか。辺境リポーターの大熊杜夫さんは「中国からの迂回ルートが作られている可能性が高い。日本企業は注意する必要がある」という――。■平壌にある最先端デパートのカード今、北朝鮮の首都・平壌で、大きな変化が起きている。それを象徴するのが、平壌にある「（人の名前）愛国仙内館」（※1）という日本製品が揃うデパートのカ