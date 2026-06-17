報道番組「news zero」（日本テレビ系）は2026年6月15日、今年3月に沖縄県・辺野古沖で修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、船長と女子生徒の2人が亡くなった事故を特集した。キャスターを務める櫻井翔さんが、事故で亡くなった同志社国際高校の武石知華さんの遺族にインタビューした様子が放送された。「知華のことを誤解してほしくない」櫻井さんは6月、知華さんの自宅を訪れ、遺族へのインタビューを行った。知華さんの母は「尊い