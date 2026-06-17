◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１７日、美浦トレセン前走の弥彦Ｓを制しオープン入りしたエストゥペンダ（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は、Ｗコースを単走。序盤からスムーズに折り合ってリズム良く運ぶ。最後の直線では軽く仕掛けられると機敏に反応し、６ハロン８２秒４―１１秒３でフィニッシュ。１１日の１週前追い切りでは併せ馬でビシッ