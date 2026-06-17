長野県宮田村では、環境にやさしい取り組みとして、アサガオでグリーンカーテンを作ってもらおうと、17日、苗が無料配布されました。地元の園児たちも大活躍です。園児たち「いらっしゃいませー。アサガオはいかが？」17日午前、宮田村役場の玄関前には、園児たちの元気な声が響きました。ポットに植えられているのはアサガオの苗。つるを伸ばして直射日光を遮るグリーンカーテンにしてもらい、暑さ