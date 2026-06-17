Cath Kidston（キャスキッドソン）で再上陸後、特に人気を集めているアート「Rose Miniature（ローズミニチュア）」が待望の再販♡淡いピンクとサックスに小さなローズを散りばめた、クラシックでロマンティックなデザインが魅力です。今回はティッシュポーチ、ドローストリングポーチ、フリルトートバッグの3型が登場。日常使いにもギフトにもぴったりな注目アイテムです。 人