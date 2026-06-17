歌手・俳優の北山宏光と加藤千尋が17日、都内で行われた映画『氷血』（7月3日公開）完成披露上映会に出席。加藤が、北山の第一印象を明かした。【写真】爽やかな笑顔！手をふる北山宏光音楽活動では同じ番組に出演する機会はあったものの、俳優としては今作が初共演となる2人。第一印象を問われた加藤は「クールなのかなと思っていたんです」と振り返り、「お話してみると、けっこうそのままの方なんだなと。テレビのイメージ