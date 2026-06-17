◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。試合前時点で交流戦5勝12敗と苦しんだ阪神について岡田顧問は「立て直すためにも攻撃のつながりがほしい。いろんな得点バリエーションがあるのがええ」と持論を展開した。「こんだけ負けたのは、もうしゃあない。立て直すだけ。現状は森下と佐藤輝の3番、4番だけ。ホームランの点が多い