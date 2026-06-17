同意を得て女性２人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われたさいたま市大宮区、無職斎藤純被告（３２）の公判が１７日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であり、検察側は「人を殺してみたいとの欲求を満たすため命を奪い、身勝手極まりない」と主張し、懲役１３年を求刑した。弁護側は情状酌量を求めて結審した。判決は７月１７日。検察側は論告で、斎藤被告が自殺をためらっていた女性２人に頻繁にメッセージを送り、