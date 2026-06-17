プロレスラーの内藤哲也（43）が17日、岩手競馬の担当者とともに東京・越中島のスポニチを訪れ、7月から4カ月連続重賞開催となる「岩手競馬ダートグレードシリーズ」をPRした。このシリーズは7月20日の「マーキュリーカップ」（Jpn3）を皮切りに、8月11日の「クラスターカップ」（Jpn3）、9月1日の「不来方賞」（Jpn2）、10月12日の「マイルチャンピオンシップ南部杯」（Jpn1）と続く。内藤はこのほどアンバサダーに就任。マ