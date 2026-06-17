◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手の活躍に妻も子供たちも大興奮です。前回大会優勝のアルゼンチンが初戦に登場。アルジェリアに快勝し、好スタートを切りました。W杯史上初6大会連続出場となったリオネル・メッシ選手がハットトリックを達成する異次元の活躍。前半17分には強烈なミドル