梅雨入りが近づいている県内ですが、豪雨災害に備えようと、新潟市の中学校で住んでいる地域の特徴やハザードマップを学ぶ授業が開かれました。この授業は豪雨災害が発生した際にスムーズな避難ができるよう、県と日本防災士会が毎年、県内の小学生から高校生を対象に開いているものです。授業では、防災士が県内の過去の災害や地域の地形の特徴などを説明していきます。その後、生徒たちは実際にハザードマップ