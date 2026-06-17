大幅改良でパフォーマンスアップ！メルセデス・ベンツは2026年6月16日、同社の高性能ブランドであるメルセデスAMGのプレミアムSUV「GLE 63 S 4MATIC＋（GLE 63 S 4マチック＋）」をドイツで初公開しました。今回発表された新型メルセデスAMG GLE 63 Sファミリーは、伝統のV8パワーに最先端のレーシングテクノロジーを注入し、よりエモーショナルなデザインと充実した装備を採用してアップデートを果たした大幅改良モデルです。