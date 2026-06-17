俳優、シンガー・ソングライターの松下洸平が自身のInstagramを更新。日常のオフショットを公開した。 参考：『タツキ先生は甘すぎる！』と『放課後カルテ』の共通点“当事者”のリアルを描く傑作に 投稿には「Brandnew」というコメントとともに、新たなヘアスタイル・ファッションに身を包んだ写真が収められている。軽くパーマがかかったヘアスタイルに、デニムシャツに黒のパンツを合わせたコー