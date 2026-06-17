Omoinotakeが、両A面シングル『FLASHBULB/花束』を7月29日にリリースする。 （関連：Omoinotake、日本武道館に立つ！音楽を諦めなかった14年の物語のその先――3人が鳴らす温もりの正体） 今作に収録される「FLASHBULB」は、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代の煌めきと、“君”がいるからこそ輝き出す日々の情景