竹書房の怪談文庫フェア『書影回廊 ～魅せる怪談文庫フェア～』が、6月17日頃より順次、全国の書店で開催される。 【写真】『書影回廊 ～魅せる怪談文庫フェア～』対象書籍の書影に注目 本フェアは、特徴的な装幀の怪談文庫を集めた書店フェア。竹書房の人気怪談文庫6作品が対象となる。 対象商品は、台所に立つ人物の後ろ姿が描かれた書影が特徴的な蛙坂須美、雨宮淳司、加藤一らによる『たらち