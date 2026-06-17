私はケイコ。ナゴミの家を訪ねると、玄関には高級スニーカー、食卓には高価なデリバリーピザが並んでいました。デパコスや最新ゲーム機まで揃っている状況を目の当たりにし、ナゴミの言う「お金がない」は、計画性のない浪費の結果だと確信しました。自分たちの生活レベルは一切下げず、親の懐をあてにする姿勢はもはや「搾取」です。5万円の支援すらバカらしくなり、私は黙って家をあとにしました。心を鬼にして、この不毛な甘え