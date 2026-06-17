iVyが、自主企画公演『for living』を9月8日に渋谷WWWで開催する。 （関連：「自分たちはあいだの世代」――キタニタツヤのサポートギター yeti let you notice 秋好佑紀が語る“オルタナ”への意識） 本公演のゲストにはASA-CHANG＆巡礼の出演が決定。iVyの2人が日頃から作品に触れ、ライブ動画を見て衝撃を受けたことからオファーに至ったという。 『for living』というタイトルには、音楽