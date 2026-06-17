アクセサリーブランドQ-pot.が「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ」Collectionを2026年6月26日に発売する。 【写真】Q-pot.「ちいかわ」Collectionを見る 本コレクションは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをモチーフにしたスイーツアクセサリーを展開するもの。マカロン、焼きたてクッキー、パート・ドゥ・フリュイといったQ-pot.を代表するスイーツモ