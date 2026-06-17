鶴岡市によりますと、きょう午後４時15分ごろ、山形県鶴岡市茨新田で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。 目撃者が日本海東北自動車道を酒田から鶴岡へ走行していたところ、クマが西から東に横切ったということです。 クマのその後の行方は分かっていません。 市が注意を呼びかけています。