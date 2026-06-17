「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート現役の高校生が社長!?「高校生が社会と繋がる機会をつくりたい」勉強の合間に会社経営“高校生起業家”の素顔に迫る！（山形） 今回は、勉強の合間に会社経営に奮闘する「高校生起業家」の素顔に迫りました。