100万円分のポケモンカードが盗まれました。警察によると17日未明、広島市中区のカードショップで、ポケモンカードなど少なくとも10箱以上が盗まれました。被害額は約100万円相当ということです。入り口のドアのガラスが割られており、警察は窃盗の疑いで捜査しています。【2026年6月17日 放送】