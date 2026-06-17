6月の「牛乳月間」に合わせ、牛乳をもっと飲んでもらおうと県内の酪農家らが知事にPRしました。17日、県庁を訪れたのは、牛乳の普及活動に取り組む酪農家たちです。横田知事に県内産の牛乳を振る舞いました。■横田 美香 知事「おいしいです！」生産者は燃料費の高騰で苦しい状況が続いており、県内の酪農家の数は15年間で半分以下に。経営の現状や牛乳の魅力を知事に伝え、消費拡大への協力を求めました。■広島県牛乳普及