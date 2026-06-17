県警の警察学校で、普段の学校生活に理解と関心を深めてもらおうと、家族を招待したイベントが初めて行われました。警察学校で行われた「家族感謝デー」には、初任科生の家族、約90人が招かれました。警察学校の教育に理解を深めてもらおうと家族の顔の特徴を捉え、似顔絵を描いたり、事件現場に残された犯人の足跡を採取したりする授業の様子を見学してもらいました。他にも必要な持ち物などを確認する「点検」に、