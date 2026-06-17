カープ『ルーキー通信』。今回はドラフト6位、高卒ルーキーの西川篤夢選手。共に過ごす先輩の「ある言葉」を胸に練習に取り組んでいました。廿日市市の大野練習場、西川篤夢選手が通常の距離からマウンドに近づいて、マシンのボールを打ち込んでいます。■広島東洋カープ西川 篤夢 選手「今はバッティングを重点的に、前で打つのは速いボールを打つため、前で立って練習し