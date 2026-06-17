長崎へのインバウンド(＝訪日外国人客)について、データを見ていきます。 県全体の外国人宿泊者数は、3年前が約54万人。 おととしは約73万人で、コロナ禍からの回復が続いています。 長崎市を中心に外国人観光客の姿が戻りつつあり、宿泊需要も伸びている状況です。 その一方で、玄関口となる長崎空港は、国際線を乗り降りした利用客の数は、2024年が約2万5000人。 コロナ禍前の2019年は約8