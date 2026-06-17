＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア2日目◇17日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞今年5月の「北海道女子アマチュア選手権」を制した北海道出身の島田ゆら（東北福祉大4年）が、地元開催の大舞台で存在感を発揮している。北海道ブルックスCCは、2024年に初めて北海道女子アマで勝った時と同じコース。好相性ぶりも際立つ。【写真】似てますねこちらはいとこの島田紗「ア