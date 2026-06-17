都内のパチンコ店で大麻を所持していたとして逮捕されたバレ―ボールの元日本代表・佐藤駿一郎被告が17日、起訴されました。麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、バレーボール男子の日本代表メンバーだった佐藤駿一郎被告です。東京地検によりますと、佐藤被告は先月、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻およそ0.8グラムを所持した罪に問われています。東京地検は佐藤被告の認否を明らかにしていませんが、「本人なりに反省して