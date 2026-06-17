有権者に菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県本巣市の市議会議員が、17日、議員辞職を表明しました。本巣市議会議員の鍔本規之被告は、去年9月、市議会議員選挙の2週間前に、選挙にかかる迷惑料の名目で、支援者を通して、有権者28人に合わせて6万70円分の菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われています。判決は来月9日に言い渡される予定ですが、それを前に、鍔本被告は17日、議員を辞