全国で「はしか」の感染が広がっています。そして、今日、17日、熊本市が「7年ぶりにはしかの患者を確認した」と発表しました。 【写真を見る】【はしか】熊本市で7年ぶりの感染者、県外からの転居後に発症全国では急増525人で去年の2倍近くに 患者の動向―― 熊本市によりますと「はしか」と診断されたのは市内に住む10代の女性です。 女性は6月1日、県外から熊本市内に引っ越しましたが、以前住んでいた地域の保