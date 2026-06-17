「Snow Man」の宮舘涼太（33）が16日放送のTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演し、親戚が世界的芸術家だと明かした。この日、宮舘は19日公開の映画「黒牢城」に出演の本木雅弘、青木崇高とともに出演し、ホテルに潜むフェイク作品を見破る企画に挑戦した。宮舘はラウンジに飾ってある芸術品を見ると、いきなり「僕、遠い親戚が岡本太郎なんですよ」と明かし、共演者を驚かせた。本木も「マジ!?芸術は爆発だ!?」と