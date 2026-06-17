熊本市は、建て替えを計画する新庁舎整備の総事業費が、最大1230億円に上ると市議会に説明しました。 【写真を見る】＜納得できる？熊本市の庁舎建て替え＞当初の2倍の最大1230億円に自民、公明の市議から懸念の声専門家「市長選を前に結論を」 総事業費が当初計画の2倍に膨らみ、庁舎建て替えに賛成の立場の自民党や公明党の議員からも懸念の声が上がりました。 「当初の2倍に膨らむ」と説明 熊本市は市役所を「NTT桜