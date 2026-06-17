株式投資などに運用するための会社の資金5000万円を、債務の弁済のために横領したとして会社役員の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、会社役員の阿部友英容疑者（51）です。 大阪地検特捜部によりますと、阿部容疑者は有価証券の運用等を目的とする会社、Key of Lifeの取締役兼最高責任者として投資家から調達した資金を運用するなどの業務をしていました。2022年6月、株式投資などへの運用資金