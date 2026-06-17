新潟県新発田市では色とりどりのアヤメが見頃を迎えています。約60万本の花々が咲き誇る『しばたあやめまつり』は、開催初日の6月17日から多くの人でにぎわいました。 【高濱優生乃アナウンサー】 「澄み渡る青空の下、あやめ園では色とりどりの花が咲いています。風にそよぐ様子に心が癒されます」 17日、新発田市にある五十公野公園で始まった『しばたあやめまつり』。 魚沼市小出で最高気温が32．8℃となるなど17日は