大阪・阪急うめだ本店に、韓国発ファッション・ライフスタイルブランドが続々と登場する。話題＆注目の11ブランドが、週替りで楽しめる。【写真多数】韓国発の話題ブランドがずらり…阪急うめだ本店に登場■「Atelier nain」（アトリエナイン）※阪急初登場期間：2026年6月17日（水）〜23日（火）※最終日は午後6時終了場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」自分の好みと感性を通して人生の瞬間を記録していく