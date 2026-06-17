痴漢や盗撮などの性犯罪の弁護をアピールしていた元弁護士の男が盗撮事件の示談金30万円を着服したとして、警視庁に逮捕されました。「痴漢や盗撮などの犯罪に遭って苦しんでいる被害者のために、『納得のできる解決』を目指します」弁護士として、ホームページ上で自身の活動をこうアピールしていた男。記者「堂々とした様子で愛宕署へと入ります」きょう、業務上横領の疑いで逮捕された岸本学容疑者（52）です。2023年3月、盗撮