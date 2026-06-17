モデルの梨花（53）が9日、自身のインスタグラムを更新し、自身のルーツを公表した。梨花は、15日に行われたサッカーW杯「日本対オランダ」戦を振り返り「いい試合でしたねー」と感想。さらに「見ていて、ふと思ったこと。すごく個人的な話ですが、私はオランダのクォーターなんです」と明かした。また、祖母の写真を投稿し「地質学者として世界を巡っていた日本人の亡き祖父は、?その旅の中で、看護婦だった祖母と出会っ