和田譲治騎手（４２）＝東京都騎手会＝が１７日の川崎競馬７Ｒを３番人気のコパノモンタナで制して地方競馬通算１８００勝を達成した。２００２年４月２２日のデビューから１万９１２８戦目。。重賞は２１年ゴールドカップ・Ｓ１の１勝を含む２２勝。地元・大井最終日の１２日に王手をかけてから１４戦目。鮮やかな差し切り勝ちを決めた和田譲は砂混じりの顔を崩して「うれしいね。でも、（あと１勝は）大井が終わってから家族