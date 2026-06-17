エプスタイン問題については「陰謀論者」であることを認めた米国のバンス副大統領/Jamie McCarthy/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米国のバンス副大統領は今週、至る所に姿を見せている。FOXニュース、CNN、NBCなどの各局に出演し、2028年大統領選に向けた準備として新刊の回顧録の宣伝に余念がない。そうした中でも、ABCの「ザ・ビュー」への出演は特別なものだった。この昼間のトーク番組の出演者はトランプ政権の批判者