タレントの山田まりやが夫で俳優の草野とおるとの離婚に合意したことが１７日分かった。デイリースポーツの取材に所属事務所は「離婚には合意している」と説明した。１３歳の長男は共同親権となる方向としている。山田はすでに離婚届を記入しており、草野の記入が終わり次第、離婚届を提出するという。山田は草野と２００８年に結婚。１２年に第１子となる長男を出産。５年前から別居婚をしていたことを明かしている。