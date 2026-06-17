望まない妊娠など、母親が医療機関のみに身元を明かして出産する「内密出産」について、自民党はきょう（17日）、出産費用を肩代わりする医療機関に対して支援策を検討することなどを盛り込んだ論点整理案をまとめました。17日の会合で示された案では「内密出産」をめぐり、▼妊産婦に対する相談・支援の強化や、▼出産費用を肩代わりしている医療機関・自治体への支援のあり方などを検討課題にあげました。内密出産は熊本市の慈恵