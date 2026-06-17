【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計発行部数が445万部を突破する大人気作品を原作とし、2026年7月6日（月）より放送開始となるTVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』のメインPVが公開された。また、PVと同時にOP＆ED主題歌情報も同時に解禁！OPテーマはsajou no hana、EDテーマは名称非公開が担当する。解禁されたメインPVでは、両楽曲の音源をいち早く聴くことがで